РИАМО - 11 ноя. На севере столицы до конца 2020 года начнется переселение жильцов, которые проживают в старом пятиэтажном доме в Войковском районе по улице Нарвской, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В целях организации волнового переселения в районе Войковский уже подобраны две площадки на Нарвской улице, владение 5, (присвоенный адрес - Нарвская улица, дом 5А) и владение 5, корпус 1, для возведения современного жилья. По первому адресу новостройка уже готова, в конце текущего года в нее начнут переезжать первые 185 жителей старой пятиэтажки», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Здание, в котором пока что проживают жильцы, будет демонтировано после полного расселения. После демонтажа постройки по технологии «умного сноса» на ее месте начнется возведение нового дома, который обеспечит «волновое» переселение.

«На севере столицы с момента старта идет заселение в новые дома, построенные в Бескудниковском, Дмитровском и Тимирязевском районах. Уже переехали и получили новые квартиры с улучшенной отделкой более 1,4 тысячи москвичей», – отметил Левкин.

Он добавил, что с момента запуска программы реновации в эксплуатацию введено 75 домов, большая часть из которых уже передана под заселение жильцами.