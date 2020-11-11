РИАМО - 11 ноя. За последние сутки в столице выявили 4477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе зарегистрировали 485 545 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.
За сутки в Москве вылечились от коронавируса 3857 пациентов, общее число выздоровевших составляет 350 746 человек.
Кроме того, за минувшие сутки в столице скончались 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших в пандемию - 7502 человека.
За сутки по России выявлен 19 851 случай заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 432 человека с Covid-19, выздоровели 18 616 человек.
Всего с начала пандемии в РФ подтверждено 1 836 960 случаев заболевания. Общее число летальных случаев составляет 31 593, побороть инфекцию смогли 1 369 357 пациентов.
Из-за неблагоприятной эпидобстановки в Москве вводят дополнительные ограничения, которые будут действовать с 13 ноября до 15 января. В этот период запрещается работа кафе, клубов и других развлекательных заведений по ночам, городские вузы и колледжи перейдут на дистанционное обучение, детские лагеря дневного пребывания будут закрыты.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
11 НОЯБРЯ
- Умерших от коронавируса в Москве предложили хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Все соединения конструкции герметичные для обеспечения безопасности людей на прощании.
- Новогодние праздники в России предложили продлить на две недели. Авторы идеи считают, что это поможет замедлить рост заболеваемостикоронавирусом.
Нужно ли продлить новогодние праздники на две недели?
- В столице с 13 ноября по 15 января 2021 года не будут проводиться временные выставки, экспозиции и групповые экскурсии. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.
- За сутки в России зарегистрировали 19 851 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 701 больных. В Москве - 4 477.
- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.
- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.
- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.
- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.
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