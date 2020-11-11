РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подольске записали выстрелы из боевого оружия для фильма о разминировании сирийской Пальмиры, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На полигоне ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию Ростех) творческо-производственное объединение «РОК» и студия «Атмосфера» провели запись выстрелов из боевого оружия для военно-патриотического художественного фильма «Пальмира». Сюжет расскажет о событиях мая 2016 года, когда российские саперы отряда разминирования готовили сирийскую Пальмиру к проведению концерта Симфонического оркестра Мариинского театра», - говорится в сообщении.

Для монтажа нового фильма использовали звуки выстрелов из пулемета ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет под патрон 12,7 на 108 миллиметров), винтовки СВД (7,62-миллиметровая снайперская винтовка Драгунова), пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Испытательный полигон ЦНИИТОЧМАШ идеально подошел для раскрытия звучания оружия от сверхблизких планов затворов до общих акустических отражений в разных точках на местности. В записи использовали новейшие рекордеры и более 25 моделей микрофонов, чтобы выстроить полную картину выстрела по спектру и динамическому диапазону.

Режиссер фильма - лауреат Берлинского международного кинофестиваля, автор резонансных исторических драм «Союз Спасения», «Викинг» и «Адмирал» Андрей Кравчук. Продюсер фильма - известный кинорежиссер Алексей Учитель, в главной роли - Александр Робак.

Премьера «Пальмиры» запланирована на 2022 год. Фильм снимается при поддержке министерства обороны РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.