РИАМО - 11 ноя. В зале совещаний в УМВД России по Одинцовскому городскому округу начальник УМВД, полковник полиции Алексей Школкин поздравил сотрудников УМВД с главным профессиональным праздником, вручил почетные грамоты и награды, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Десятое ноября – праздник всех, кто стоит на страже закона и справедливости, кто днем и ночью обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан. От профессионализма и оперативности сотрудников зависят человеческие жизни и судьбы.

«Алексей Школкин поблагодарил сотрудников управления за труд и успешное решение стоящих перед ними ответственных задач, за примерное выполнение служебного долга, а также пожелал здоровья, благополучия и успехов в службе», — говорится в сообщении.

Свой профессиональный праздник одинцовские полицейские встретили с хорошими показателями оперативно-служебной деятельности. Число обращений граждан с заявлениями за 9 месяцев 2020 года выросло на 8,3% - до 73989. При этом количество преступлений, по сравнению с прошлым годом, снизилось более чем на 8% и составило 3061.

Раскрываемость преступлений приблизилась к 67% и превысила общеобластные показатели. Среди положительных моментов работы одинцовских полицейских – снижение числа и увеличение раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, снижение уровня уличной преступности. Количество разбоев и грабежей сократилось соответственно на 15,4 и 5,1%. Снизились цифры по общему массиву краж, групповой преступности, преступлениям несовершеннолетних.

Вместе с тем в УМВД отмечают, что у подразделения есть резервы для дальнейшего улучшения показателей оперативно-служебной деятельности. В первую очередь это повышение результативности в раскрытии преступлений по «горячим следам» и комплексное укрепление территориальных отделов полиции.