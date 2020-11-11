РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 ноя. В гимназии Подольска проведут исследовательскую работу по созданию психологически комфортной и безопасной образовательной среды с учетом индивидуально-психологических особенностей каждого школьника в условиях пандемии и дистанционного обучения, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» – «Новая Школа» 10 ноября состоялась встреча директора гимназии имени Подольских курсантов, депутата горсовета, члена фракции «Единая Россия» Натальи Квашенниковой и научного руководителя Федерального ресурсного центра психологической службы в системе образования, члена-корреспондента РАО, доктора психологических наук, профессора МГУ Татьяны Тихомировой. Обсудили задачи психологического сопровождения школьников в условиях государственных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Квашенникова рассказала о том, как в гимназии удается использовать кадровые и административные ресурсы для повышения эффективности обучения и воспитания. По итогам встречи предложен целый спектр решений по достижению психологического комфорта при организации как очного, так и дистанционного обучения школьников. Участники договорились о сотрудничестве в сфере исследовательской работы на базе гимназии под эгидой РАО. Она связана с созданием психологически комфортной и безопасной образовательной среды с учетом индивидуально-психологических особенностей каждого школьника», – говорится в сообщении.

Эпидемиологическая ситуация 2020 года, с одной стороны, увеличила нагрузку на всех участников образовательных отношений – учеников, родителей, педагогов, а, с другой стороны, открыла новые исследовательские возможности, которые могут быть использованы в качестве научной основы развития системы образования.

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