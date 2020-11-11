РИАМО - 11 ноя. Четвертый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью порядка 100 километров планируют открыть в Подмосковье до конца текущего года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В среду в Пушкинском городском округе торжественно открыли третий пусковой участок ЦКАД протяженностью более 105 километров. Новый участок трассы проходит по территории городских округов Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. В строительстве дороги были заняты 3 тысячи специалистов и около 700 единиц техники.

«Мы очень надеемся, что к концу года еще порядка 100 километров ЦКАДа поедет. Нам останется небольшая часть на следующий год», — сказал Хуснуллин.

Длина участка четвертого этапа, пересекающего Ногинск, Воскресенск, Раменский округ и Павловский Посад, а также Электросталь и Домодедово, составляет 96,85 километра. Проектом предусмотрено строительство шести развязок, 71 сооружения (мосты, путепроводы и эстакады) суммарной длиной 7,5 километров.

Начало четвертого участка — пересечение ЦКАД с М-7 «Волга» на транспортной развязке №1. Конечная точка пускового комплекса расположена в районе транспортной развязки №7 на пересечении ЦКАД с автодорогой М-4 «Дон».

«Лучше победы (открытия ЦКАД-3 - ред.) есть следующая победа — ждем открытия четвертого участка», — добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ЦКАД протяженностью 336 километров строится в пять пусковых комплексов — этапов строительства.

Ранее Главгосэкспертиза России сообщила, что ведомство выдало положительное заключение на представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство участка четвертого пускового комплекса ЦКАД в Подмосковье.