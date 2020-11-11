РИАМО - 11 ноя. IT-компанию «Ай-Теко» могут оштрафовать за несоблюдение требования о переводе минимум 30% сотрудников на удаленный режим работы, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Иван Гжеляк.

«Сегодня (11 ноября - ред.) проведена проверка АО «Ай-Теко», расположенного по адресу: улица Кедрова, дом 15. Было вручено определение о проведении административного расследования и возбуждении административного дела», - сказал Гжеляк.

Он добавил, что помещения осмотрели, затем составили протокол, в котором фиксировались сотрудники, находящиеся на рабочих местах.

«Компания <...> в течение трех дней должна передать ОАТИ документы, которые требуются для разрешения дела, и после анализа документов будут приняты решения о составлении протокола либо о закрытии дела, если нарушения не будут выявлены», - сказал Гжеляк.

Он отметил, что в случае выявления нарушений компании грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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