12 ноября СберБанку исполняется 179 лет. Уже третий год Сбер проводит акцию Зеленый день и дарит подарки клиентам в свой день рождения. О том, как возникла эта идея и какие подарки нас ждут в этом году, рассказал вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

— Кирилл Владимирович, добрый день! 11-12 ноября Сбер проводит Зеленый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой акции.

— 12 ноября СберБанк отмечает день рождения. Два года назад мы решили, что хотим не сами принимать подарки, а дарить их нашим клиентам, сотрудникам и партнерам, так родилась идея Зеленого дня. В 2018 году в акции приняла участие вся страна, людям она понравилась, поэтому мы решили сделать ее ежегодной.

— Как возникла такая идея?

— Миссия Сбера – давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты. Я думаю, что наш день рождения – лучший день для исполнения желаний наших клиентов.

— А каких подарков нам ждать в этом году?

— Если говорить о банковских продуктах, то это, прежде всего, скидки до 20% от застройщиков более чем в 600 жилищных комплексах по всей стране. Также будут интересные предложения по дебетовым и кредитным картам. Так, например, мы предлагаем СберКарту с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте. Если говорить о продуктах экосистемы Сбера, то наш флагманский продукт - это подписка СберПрайм, которую можно приобрести на 2 года всего за 999 рублей.

— Какие преимущества дает подписка?

— Таких преимуществ достаточно много. Вы сможете заказывать доставку продуктов через СберМаркет совершенно бесплатно, заказывать такси со скидкой на Ситимобил, покупать со скидками готовую еду на Delivery Club. Кроме того, у вас будет бесплатный доступ к десяткам тысяч фильмов на Okko и к 40 миллионам трекам на СберЗвуке. Недавно к нам присоединилась компания Еаптека. Это одна из крупнейших интернет-аптек в России, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Приобретая подписку, вы бесплатно получите доставку лекарств при заказе от 500 рублей. Кстати, 11 и 12 ноября в Сбер Еаптеке можно получить скидку 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей.

— А какие партнеры принимают участие в акции в этом году?

— В этом году у нас более 170 партнеров. Среди крупнейших такие компании, как: McDonald’s, «Эльдорадо», Lamoda, «Победа», «Газпром нефть», «Детский мир», Huawei. Я очень рад, что в акции принимают участие более 20 застройщиков Московской области, таких как Самолет Девелопмент, Инвест – Строй, Брусника, ГК Абсолют, Химки Групп и другие. Также к Зеленому дню в Московской области присоединились такие компании, как мебельная фабрика «Ладья», инженерные системы Теплолюкс, интернет-магазин «Май Маркет» и другие.

— Будут ли предложения для корпоративных клиентов?

— Конечно, предложения будут действовать с 11 по 17 ноября. Это бизнес-карта Mastercard c кешбэком 10%, зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес, выгодные спреды – 10-20 копеек от курса рынка.

— Что нужно сделать, чтобы получить как можно больше скидок?

— Прежде всего, зайти на сайт sber.ru. Там есть информация о всех предложениях и участниках акции.

— Кирилл Владимирович, а у Вас есть любимый продукт Сбера? Какими предложениями Вы планируете воспользоваться?

— Я чаще всего пользуюсь Okko, смотрю фильмы и онлайн-концерты. Больше всего, конечно, люблю трансляции матчей Премьер-лиги, так как уже давно являюсь поклонником футбола. Здорово, что появилась такая возможность, всем любителям спорта очень советую приобрести подписку на Okko.Спорт.

— А каких подарков ждет Сбер от своих клиентов?

​— Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться нашими предложениями и хоть на несколько шагов приблизиться к осуществлению своей мечты. Для нас это будет лучшим подарком.