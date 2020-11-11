РИАМО - 11 ноя. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли пусковой комплекс №3 Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Пушкинском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия также приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта России Виталий Савельев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, председатель Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и другие представители федеральной и региональной власти.

«Сегодня знаковое событие. Проект ЦКАД — это проект мирового уровня. <…> С открытием этого участка мы пересекли экватор ЦКАДа, больше половины трассы с сегодняшнего будет работать полноценно. <...> Хочу поблагодарить строителей, хочу поблагодарить Московскую область и Москву. <...> Впервые в стране появилась «умная дорога», которая позволит передвигаться беспилотникам», — сказал Хуснуллин.

Новый участок трассы протяженностью 105,87 километра располагается на территории городских округов Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский.

«Это уникальный объект. Это не просто 106 километров дороги, здесь <...> работали 3 тысячи специалистов, около 700 единиц техники. Хочу их поздравить с тем, что они выполнили эту работу», — сказал Савельев.

ЦКАД-3 соединяет магистрали М-11 «Нева» и М-7 «Волга» и становится центральным участком международной транспортной магистрали «Европа — Западный Китай».

«Мы были очень рады, когда президент (Владимир Путин - ред.) <...> принял решение о строительстве ЦКАД. <...> Это серьезная транзитная магистраль, которая должна существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги, сделать удобнее проезд для каждого человека, сделать вклад в экономику страны и нашего региона», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил всех, кто причастен к реализации этого масштабного проекта.

«В это непростое время было очень важно коснуться результата. Благодаря действиям строителей, нашему правительству, мы все видим, что результат достигнут», — подчеркнул губернатор.

Дорога имеет четыре полосы движения, расчетная скорость движения на участке составит 110 километров в час. Интеллектуальная дорожная инфраструктура может взаимодействовать с беспилотными транспортными средствами.

Проезд по трассе будет платным, причем для удобства участников движения будет действовать система бесконтактной оплаты «Свободный поток». Для владельцев транспондеров T-pass проезд по всем 105 километрам ЦКАД-3 на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, для водителей грузового транспорта с T-pass — 830 рублей, что на 50% ниже, чем при других формах оплаты.

Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить по факту. В случае неоплаты проезда автовладельцам придется заплатить штраф.

ЦКАД протяженностью 336 километров пройдет по территории Подмосковья и новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Дорога строится в пять пусковых комплексов — этапов. Трасса станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона.