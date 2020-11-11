РИАМО - 11 ноя. Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина 1984 года рождения, находясь в квартире в Троицке, во время бытового конфликта нанес знакомому несколько ударов ножом.

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — сказала Иванова.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, по результатам которых фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.