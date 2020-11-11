РИАМО - 11 ноя. На внешней стороне первого километра МКАД ночью грузовик наехал на ограждение, после чего опрокинулся прицеп, движение в районе аварии ограничено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение по второй и третьей полосам ограничено», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Для уборки дороги понадобится несколько часов.

Водителей попросили быть внимательнее и выбирать пути объезда.