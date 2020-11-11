РИАМО - 11 ноя. Делегация Московской области завоевала 14 медалей XIX молодежных Дельфийских игр, они впервые прошли в дистанционном формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Участие принимали команды из 72 субъектов РФ, в составе которых за победу в 30 номинациях боролись 1706 ребят.

«Творческую делегацию от Московской области представили 62 участника», — говорится в сообщении.

В итоге учащиеся детских школ искусств и колледжей Подмосковья завоевали 14 медалей Дельфийских игр.

Ребята взяли награды в номинациях «Фортепиано», «Балалайка», «Флейта», «Домра», «Саксофон», «Медные духовые инструменты», «Скрипка» и других.

Дипломантами XIX молодежных Дельфийских игр России также стали семь конкурсантов региона.