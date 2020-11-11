РИАМО - 11 ноя. В столице за сутки выздоровели 3857 пациентов после курса лечения от коронавирусной инфекции, сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746», — сказала вице-мэр.

Перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Москве ввели ряд новых ограничений. Студентов вузов и колледжей переведут на дистанционку, столичные театры и кинотеары должны заполняться не более чем на 25%. Также приостановили работу детские лагеря дневного пребывания и детские развлекательные центры.

В общепитах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00.

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Текстовая трансляция

11 НОЯБРЯ

- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.

- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.