РИАМО - 11 ноя. ВДНХ подготовил онлайн-программу для любителей космоса «Дни Луны», которая пройдет с 13 по 17 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Образовательная программа «Дни Луны» стартует 13 ноября — в день рождения главного конструктора советских автоматических станций для исследования естественного спутника Земли и планет Солнечной системы Георгия Бабакина. Под его руководством был создан первый в мире самоходный аппарат «Луноход-1», — говорится в сообщении.

Первым мероприятием станет онлайн-экскурсия по залам центра «Космонавтика и авиация», которую можно будет посмотреть на странице ВДНХ в социальной сети «Одноклассники» в 18:00. На следующий день в 17:00 в этой же соцсети пройдет лекция «Покорители Луны» об интересных фактах из истории освоения человеком этого спутника.

А 15 ноября в Instagram-аккаунте ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация» пройдет викторина, в которой участникам нужно будет ответить на вопросы, которые подготовил летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Последнее мероприятие пройдет 17 ноября в соцсети «Одноклассники» в 13:00. В рамках мероприятия пройдет встреча с космонавтом Федором Юрчихиным и водителем первого лунохода Вячеславом Довганем.