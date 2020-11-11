РИАМО - 11 ноя. Экспортно ориентированные компании Москвы выберут международные выставки, в которых примут участие в 2021 году за счет бюджета города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Компании могут выбрать наиболее интересные из 88 международных выставок в 24 отраслях или же предложить свои.

«Результаты голосования передадут экспертной комиссии. Уже в декабре будет оглашен список из более чем 20 ведущих мировых мероприятий, на которых бренд Made in Moscow будет представлен в 2021 году», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Возможность выбрать понравившиеся выставки и проголосовать доступна на сайте Московского экспортного центра.

Программа «Сделано в Москве» запущена в столице с 2016 года. За это время в ней приняли участие 916 компаний, которые за счет городского бюджета участвовали в 48 международных выставках и в более чем 16,5 тысячи деловых встреч.