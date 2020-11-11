РИАМО - 11 ноя. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что коронавирус в отечественных продуктах питания не обнаружен, сообщает Газета.ru.

Специалисты взяли и проанализировали более 273 тысяч проб.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

Поверхности медучреждений и в транспорте тоже были проверены, однако здесь пробы показатели положительный результат.

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11 НОЯБРЯ

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- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

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