В московских школах из-за коронавируса продлили ограничения: ученики 1-5 классов продолжат посещать занятия очно, а старшеклассники – учиться онлайн. Учителей из «группы риска», чей возраст выше 65 лет, школы обязаны перевести на удаленку. Их заменят тьюторы – старшекурсники педагогических вузов. Корреспондент РИАМО поговорила со студентами о том, как теперь проходят занятия и с какими проблемами они столкнулись.

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Владислав, студент 5 курса МГПУ:



- В школы распределяли тех, кто в будущем получит диплом педагога. Причем сначала сказали, что тьюторами будут студенты 2-5 курсов. Но потом Сергей Собянин объявил, что старшеклассники будут учиться дистанционно, а значит, в школы не нужно набирать так много тьюторов. Поэтому остались мы ¬¬– пятые, выпускные, курсы.

Работу в школе представили как обязательную для всех практику: на месяц и без оплаты работы в трудных условиях. Да, я считаю, что замена в пандемию, когда многие переходят на дистанционку и растет число заболевших, – это трудные условия. По программе у нас должен был быть месяц практики в ноябре, но, по сути, ее просто сдвинули.

По словам некоторых моих знакомых, в школах нас не везде ждали, потому что либо руководство учебного заведения заменяло пожилых педагогов другими своими сотрудниками из штата, либо они спокойно были на работе. Но мне повезло – я попал в школу, где мы работаем как студенты-ассистенты. Однако были случаи, когда студенты приходили, а заменять уже, оказывается, никого и не надо.

На самом деле, наш функционал очень прост: прийти до начала урока, настроить оборудование, позвонить преподавателю в Скайпе или Тимсе и ассистировать ему на протяжении урока. Мы должны следить за качеством Интернет-соединения, дисциплиной в классе и помогать педагогу в проведении опросов. Когда учитель спрашивает кого-то из класса, ты подводишь этого ученика к ноутбуку для ответа.

По требованию Роспотребнадзора, дети могут смотреть на доску не больше двадцати минут. Остальные 25 минут ты работаешь с детьми сам. Я бы не сказал, что мы просто тьюторы. Как настоящие педагоги работаем со школьниками, проверяем задания и помогаем им осваивать учебную программу.

Бывали инциденты с Интернет-соединением – очень часто оно подводит из-за перегруза сети в школе. Во-первых, из-за этого страдают дети – они начинают беспокоиться, сбивается дисциплина и общий настрой на обучение. Во-вторых, это стресс и для преподавателя, и для студента – от технических проблем никто не застрахован, но с их последствиями приходится работать каждый день. Иногда все может просто пойти не по плану – и тогда проведение урока ложится на плечи студента. К таким ситуациям нужно быть готовым. На мой взгляд, было бы проще, если бы студенты вышли не в качестве ассистентов, а стали полноценной заменой учителей.

Мне повезло – я сейчас работаю в школе практически каждый день и могу наблюдать за прогрессом ребят. И это главный плюс, потому что все полученные в университете знания можно сразу отработать на практике. Это, конечно, поможет мне в будущем, так как я планирую работать по профессии.

В целом, прижился я на новом месте легко. Конечно, сначала были какие-то трудности, но уже со второй недели мы ближе познакомились с ребятами, сработались и они воспринимают меня как полноценного преподавателя.

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Мне очень нравится работать со школьниками, как и им со мной, судя по их реакции. Они очень ждут, когда я снова буду вести какой-нибудь урок в их классе, идут на диалог и искренне благодарят меня.

Так как часть школьников будут учиться дистанционно до 28 ноября, скорее всего, практику нам тоже продлят, если учителя не выйдут на работу. В целом, мне нравится быть тьютором. Я стараюсь выжать максимум полезного для себя из этой практики.

Маргарита, студентка 5-го курса МГПУ:

- Изначально к тьюторству хотели привлечь 2-5 курсы. Когда стало ясно, что часть учеников будет учиться на дистанционно, то в школы отправили только пятый курс. Нам объяснили, что мы уже без пяти минут специалисты с опытом прохождения практики, поэтому должны справиться лучше, чем младшие курсы. В наши обязанности входило прийти в класс, настроить компьютер и электронную доску, помогать учителю решать технические моменты и контролировать дисциплину.

Лично мне в школе мне сказали, что тьюторы уже не нужны: преподавателей в возрасте 65+ заменили другими сотрудниками из штата.

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Однако были и другие случаи: родители оказались недовольны тем, что преподаватель проводит занятия онлайн. И тогда моим друзьям-тьюторам приходилось полностью вести уроки.

То есть студенты столкнулись с двумя ситуациями: либо тьюторы не нужны совсем, либо они на время полностью становятся преподавателями.

Максим, студент 5-го курса МГПУ:

- Я попал в число тех студентов, которые «пригодились» в школах. Многим сказали, что сейчас в них нет необходимости, когда она появятся – сообщат. Отбирали просто – когда стало известно, что в школу выйдут далеко не все, в качестве тьюторов отправили только пятые курсы.

В принципе, конкретно мне было несложно адаптироваться к новой работе. Все-таки это моя будущая профессия, и я планирую стать педагогом. Какая разница: выйти в школы на год раньше или на год позже? У меня есть уже довольно большой опыт работы с детьми: каждое лето я по несколько смен провожу в детских лагерях, а в течение учебного года подрабатываю репетитором и веду внеклассные занятия. К тому же, в основном наши обязанности – это настраивать электронную доску и Скайп, помогать преподавателю во время дистанционного урока и следить за дисциплиной.

Иногда интернет виснет, и преподаватель не может провести урок. Бывает, родители очень возмущаются, что уроки проводятся в такой гибридной форме. Тогда мы проводим занятие полностью сами. Хотя, если честно, я понимаю родителей – какой смысл приходить в класс и смотреть урок онлайн?

Я преподаю математику. Не могу сказать, что мне критически не хватает опыта – наоборот, я учусь работать самостоятельно, ищу разные подходы к решению внештатных ситуаций. Например, когда ребенок совсем не может справиться с заданием, у него есть пробелы по предыдущему материалу – я стараюсь оставить его после урока и наверстать упущенное. Недавно была такая ситуация – сидели с мальчиком около часа.

Я стараюсь всегда сразу поставить себя серьезно перед детьми, чтобы они понимали – перед ними обычный учитель, которого нужно уважать. Поэтому проблем с недопониманием не было, мы быстро адаптировались к новому формату работы. Я считаю, что это замечательная практика, где ты попадаешь в реальные условия. Мне гораздо больше нравится быть тьютором, чем обычным практикантом – чаще всего, я сам провожу уроки, и никто не сидит рядом наблюдателем. Иногда это очень сбивает. А тут – ты предоставлен сам себе, но, в крайнем случае, можешь обратиться к опытному педагогу за советом.

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