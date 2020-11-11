РИАМО - 11 ноя. Полицейские УМВД России по Ленинскому городскому округу раскрыли серию краж автомобильных элементов, задержаны двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 26 и 32 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники в ночное время подняли на домкрат и срезали «сабельной пилой» катализаторы выхлопных систем с двух автомобилей иностранного производства», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Общая сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей. Злоумышленники проживали в Подольске.

«При проведении обыска обнаружена и изъята электрическая аккумуляторная пила», – добавила Петрова.

Следователи возбудили уголовные дела.