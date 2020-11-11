РИАМО - 11 ноя. В отечественных интернет-магазинах начали массово скупать пульсоксиметры, эти приборы предназначены для измерения пульса и уровня кислорода в крови, пишет в среду газета «Известия».

В прошлом месяце продажи пульсоксиметров выросли в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2019 года. При этом средний чек вырос на 21%.

«Мнения экспертов <...> разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что Covid-19 дал мощный толчок росту продаж всему сегменту умных устройств для мониторинга здоровья. Интерес к этим гаджетам оставался стабильным на протяжении всего 2020 года.

Данные ряда компаний свидетельствуют о том, что больше всего пульсоксиметров продали в начале лета, а также за предыдущие два месяца.

«В октябре был достигнут и пик продаж: в 33 раза больше в штуках по сравнению с 2019-м», —​ заключается в материале.​

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Текстовая трансляция

11 НОЯБРЯ

- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.

- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.