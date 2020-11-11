РИАМО - 11 ноя. Лучший способ помочь благотворительным организациям в период пандемии коронавируса — стать волонтером, купить продукты для нуждающихся, а также помочь приютам для бездомных животных собрать средства на лечение зверей или забрать их домой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря усилиям некоммерческих организаций и помощи волонтеров одинокие пенсионеры продолжают получать необходимые внимание и уход, многодетные семьи — адресную помощь, а бездомные животные находят новых хозяев. В сегодняшних непростых условиях такая поддержка не должна прекращаться», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Помочь НКО довольно просто. Например, можно присоединиться к команде автоволонтеров центра «МногоМама», которые бесконтактно доставляют еду семьям на самоизоляции, или стать участником команды движения «Даниловцы». Активисты общаются по телефону с пожилыми людьми, которые соблюдают домашний режим.

Также можно купить и передать продукты людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, через благотворительный фонд «Дари еду». Также через фонд «Старость в радость» можно помочь деньгами на подарки для пожилых в домах престарелых на Новый год.

В столице продолжают работать частные приюты для бездомных животных, которые курируют некоммерческие организации. Важно оказать финансовую поддержку, направив деньги на нужды приютов или на адресную помощь кошкам и собакам.

На главной странице сайта фонда «Добро вместе» регулярно появляются анкеты животных, которым необходима срочная медпомощь.

Через фонд «Собаки, которые любят» животным можно передать корма, поводки, ошейники, лекарства, ветеринарные препараты и другие необходимые вещи. Есть есть желание и возможность — лучше всего забрать питомца из приюта или оформить опекунство на сайте фонда помощи бездомным животным «Ника».