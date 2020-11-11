РИАМО - 11 ноя. Во время своей третьей презентации за текущую осень компания Apple показала два новых ноутбука — MacBook Air и MacBook Pro, а также стационарный компьютер Mac mini, которые работают на процессорах собственного производства M1, пишет в среду газета «Известия».

Прежде компьютеры «яблочной» компании работали на чипах от Intel. Тем не менее, пока не ясно, сможет ли операционная система стабильно работать на новых устройствах. В Apple уверяют, что все три компьютера отличаются прекрасной производительностью и энергоэффективностью.

«Главные особенности новых MacBook — возможность работать без подзарядки до 20 часов, а также скорость. К примеру, MacBook Pro на процессоре M1 работает до 2,8 раза быстрее такой же модели на Intel», — отмечается в публикации.

MacBook Air с диагональю 13 дюймов будет стоить в России от 100 до 125 тысяч рублей. Новая модель MacBook Pro обойдется в 130-200 тысяч рублей. Ценник на Mac mini — от 75 до 115 тысяч рублей.

В российских магазинах электроники планируют начать продажи устройств одновременно с официальным запуском.

Ранее в октябре компания представила новый iPhone 12. В России продажи нового смартфона стартовали 23 октября.