РИАМО - 11 ноя. О лучших практиках по содействию развитию конкуренции Подмосковья рассказали на Международном муниципальном форуме стран БРИКС в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участники обсудили итоги сотрудничества конкурентных ведомств стран, входящих в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), озвучивались перспективы будущей совместной работы.

«Участникам форума было представлено сообщение о цифровизации и централизации земельно-имущественных торгов в Московской области», — говорится в сообщении.

Также на форуме обсудили уникальные цифровые технологии реализации имущества на торгах, впервые внедренные и используемые Московской областью в сфере земельно-имущественных торгов.

Практики Московской области отмечены Минэкономразвития России как лучшие по содействию развития конкуренции, что явилось основанием включения в их «Белую книгу» ФАС России.

Данные подходы по реализации имущества и земельных участков на торгах рекомендованы федеральными ведомствами для применения другими регионам России. Указанные достижения и новации Московской области являются драйверами для развития конкурентной среды в регионе​.