РИАМО - 11 ноя. Дорожники отремонтировали территории около 49 подмосковных больниц и поликлиник, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье отремонтировали 49 территорий медицинских учреждений — всего уложено более 158 тысяч квадратных метров нового покрытия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонт завершен на территории больниц и поликлиник в Наро-Фоминском округе, Раменском округе, Ликино-Дулеве, Истре, Волоколамске, Домодедове.

В рамках ремонтных работ обновляют не только территории учреждений здравоохранения, но и подъездные дороги, а также покрытие вертолетных площадок больниц.​