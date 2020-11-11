РИАМО - 11 ноя. Москва выставила на электронные торги 104 нежилых помещения для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые они смогут арендовать на льготных условиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках льготной программы представители МСП могут арендовать недвижимость в Москве на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего — 17 помещений — находится на западе Москвы. По 16 помещений доступны на севере и северо-западе столицы. Еще 13 помещений сдаются на востоке города, 12 — на юге. На юго-западе столицы сдаются восемь помещений, в Зеленограде — семь, по пять помещений — на северо-востоке, юго-востоке и в центре Москвы.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, всего за девять месяцев текущего года на льготных условиях реализовано 468 объектов городской недвижимости.