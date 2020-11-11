РИАМО - 11 ноя. Для московских классных руководителей появился уникальный онлайн-тренажер «Успех каждого ребенка», который содержит свыше 130 сценариев и ситуаций, взятых из реальной школьной жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кейсы задач тренажер подбирает индивидуально. Эмоциональные реакции и поведение виртуальных школьников в тренажере соответствуют психологическим особенностям и закономерностям поведения реальных детей», — отметил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Он подчеркнул, что программа поможет классным руководителям отработать разные стили педагогического поведения и улучшить свои навыки работы с детьми.

Тренажер для учителей размещен на сайте центра. Для доступа к нему нужна регистрация. После прохождения программы классным руководителям станет доступен более сложный уровень — на нем они смогут выбрать себе наставника и пройти онлайн-обучение.