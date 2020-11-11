РИАМО - 11 ноя. Московский детский технопарк «На Зорге» объявил конкурс проектов малых архитектурных форм «МАФ!in», принять участие в котором могут молодые дизайнеры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января на сайте технопарка «На Зорге», прием работ намечен на 1 февраля - 15 марта. Отборочный этап продлится с 16 марта по 15 апреля, победителей определят с 1 по 8 мая.

Оценивать конкурсные работы будут сотрудники технопарка «На Зорге», архитекторы, художники, дизайнеры, представители органов власти и обычные москвичи.

Участников конкурса разделили на две возрастные категории - 14-18 лет и 16-30 лет. Победителей выберут в трех номинациях: «МАФ!in город», «МАФ!in лес» и «МАФ!in планета». Обладатели первых мест получат 50 тысяч рублей, вторых — 30 тысяч рублей, третьих — 20 тысяч рублей.

«Работы школьников будут оценивать в единой номинации «МАФ!in teen», которая предполагает создание малых архитектурных форм для среды присутствия молодежи», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Денежные призы для школьников составят 10 тысяч, 15 тысяч и 25 тысяч рублей.