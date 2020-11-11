РИАМО - 11 ноя. За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502, сообщает оперштаб Москвы.

«При любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

Общее число случаев заболевания в столице на текущий момент составляет 481 068. Выздоровели после курса лечения 346 889 человек.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Москве ввели ряд новых ограничений. Студентов вузов и колледжей переведут на дистанционку, столичные театры и кинотеары должны заполняться не более чем на 25%. Также приостановили работу детские лагеря дневного пребывания и детские развлекательные центры.

Кроме того, в общепитах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в новогоднюю ночь все рестораны и ночные клубы столицы будут закрыты согласно действующим ограничительным мерам.

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Текстовая трансляция

11 НОЯБРЯ

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- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.