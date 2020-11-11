РИАМО - 11 ноя. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем составит до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в среду атмосферное давление будет выше нормы на 11-13 единиц. Кроме того, влажность воздуха составит 70%. Температура будет соответствовать климатической норме.

Людям, чувствительным к переменам погодных условий, рекомендуют гулять на свежем воздухе и избегать чрезмерных физических нагрузок.