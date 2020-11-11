РИАМО - 11 ноя. В столице завершился ремонт набережной возле памятника Петру I, благоустройство затронуло около 3 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе проведения работ было сделано новое основание набережной из бетона, также рабочие перебрали ступени для спуска к воде и вертикальную облицовку набережной.

«Обновили и гранитную облицовку - камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место», — сказал Бирюков.

С начала 2020 года работники ГБУ «Гормост» отремонтировали Софийскую, Раушскую, Бережковскую, Космодамианскую, Островскую и Шлюзовую набережные.