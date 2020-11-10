РИАМО - 10 ноя. В столичных Митине, Тушине, Царицыне и Бирюлеве в ночь на 15 ноября появятся новые автобусные маршруты н12 и н13, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Водитель будет останавливаться по требованию.

«Новая схема и подробности на специальной странице про ночные автобусы здесь», - говорится в сообщении.

От станции метро Китай-город автобусы будут отправляться в 1:15, 1:45, 2:15 и далее каждые 30 минут до 5:45. Остальные ночные автобусы будут отправляться как раньше, в 1:00, 1:30, 2:00 и далее каждые 30 минут до 5:30.

Также автобусы будут ходить каждые 15 минут от метро Китай-город до Сокола и Таганской, а также по Садовому кольцу.

До Сокола по очереди будут ехать н1 и н12 с общим интервалом 15 минут. Между Таганской и Китай-городом по очереди будут ехать н5/н7 и н13. По Садовому кольцу ночью каждые 15 минут ездят автобусы Б.