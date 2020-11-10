РИАМО - 10 ноя. На сайте «МВД Медиа» опубликовано видео допроса задержанного по подозрению в убийстве преподавателя вуза и ее матери, совершенном в подмосковном Солнечногорске.

На видео мужчина поясняет, что убитая преподавательница была должна ему 20 тысяч рублей за выполненную работу.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его на территории поселка Овсянниково Дмитровского округа Московской области», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что подозреваемым оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения.

Ранее полицейские из Солнечногорска раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в одном из домов в садовом товариществе. В результате нападения были убиты преподаватель одного из московских вузов и ее мать, шестилетняя дочь педагога получила тяжелые ножевые ранения.

Видео допроса подозреваемого в двойном убийстве в Солнечногорске>>