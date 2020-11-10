РИАМО - 10 ноя. За покупку «таблеток для похудения» и стероидов в зарубежных интернет-магазинах трое жителей Подмосковья привлечены к уголовной отвественности, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Девять уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ возбудили сотрудники Московской областной таможни с начала года», - говорится в сообщении.

К примеру, в феврале 2020 года 40-летняя жительница Солнечногорска заказала в интернет-магазине Казахстана партию биологически активных добавок для похудения. Она знала, что в составе препаратов есть сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу в Россию. Но она оформила заказ.

При получении посылки женщину задержали. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Биологически активные добавки и препараты, приобретенные за рубежом и не сертифицированные в России, могут содержать вещества, опасные для здоровья и запрещенные к обороту в России.