РИАМО - 10 ноя. В течение октября на столичных дорогах стало меньше пробок, об этом свидетельствуют данные исследования ИЦ «Безопасный транспорт» и ЦОДД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«По сравнению с прошлым годом загруженность дорог снизилась на 13%, а ДТП с пострадавшими стало меньше на 21%», - говорится в сообщении.

Средняя скорость на дорогах в октябре нынешнего года выросла на 7% относительно того же времени в прошлом году.

Машин на дорогах также стало на 5% больше. Их число оставило 3,27 миллиона. Но по утрам внутри Третьего транспортного кольца автомобилей стало на 5% меньше.

«Автомобили на 6% чаще стали парковаться в центре по будням, а в субботу на 12% чаще паркуются за пределами «трешки», - говорится в сообщении.