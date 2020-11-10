РИАМО - 10 ноя. Самолет, летевший из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги из-за частичного отказа системы электроснабжения, он успешно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщил РИАМО представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот».

«На самолете Sukhoi Superjet, который следовал из Уфы, во время полета произошел частичный отказ системы электроснабжения. Самолет занял безопасный эшелон, продолжил полет и благополучно совершил посадку в Шереметьеве», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жизни и здоровью пассажиров ничто не угрожало. ​