РИАМО - 10 ноя. Представители Московской области могут принять участие в конкурсе «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
Конкурс проводится на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф.
Предполагается, что топ-1000 культурных и туристических брендов страны войдут бренды, известные преимущественно на локальном уровне и имеющие потенциал стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе.
На платформе Живоенаследие.рф можно добавить описания новых достопримечательностей. Сделать это могут краеведы, эксперты по туризму и культурному наследию, представители креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления.
По итогам конкурса также предполагается вручение призов авторам лучших описаний, призов зрительских симпатий и специальных призов от партнеров.
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