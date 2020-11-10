РИАМО - 10 ноя. В Раменском городском округе открыли два участковых пункта полиции на улицах Молодежной и Десантной, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

За участковым пунктом полиции, который находится на Молодежной улице, закреплена территория жилого комплекса «Десятка», микрорайон Дергаево и квартал 20262. Общая численность жителей составляет более 5 тысяч человек. Прием населения будут осуществлять два участковых уполномоченных полиции.

«Помещение для этого участкового пункта было выделено застройщиком в рамках норм, внесенных ГУРБ Московской области в нормативы градостроительного проектирования Московской области в 2017 году. Благодаря чему теперь в крупных строящихся жилых комплексах уже на этапе проектирования предусматривается помещение для участкового пункта полиции», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

За участковым пунктом полиции на Десантной улице закреплена территория залинейной части города, куда входят деревня Клишева, поселок Красный Октябрь, село Новое и деревня Заболотье. Численность граждан составляет порядка 5 тысяч человек. Здесь будут нести службу два участковых.

На входе в пункты полиции есть световые информационные табло и табличка с указанием графика работы. В кабинетах сотрудников есть вся необходимая техника и мебель.

«В этом году на территории Подмосковья открыто семь участковых пунктов полиции - в Серпухове, Наро-Фоминске, Домодедове, Подольске, Одинцовском и Раменском городских округах, а также один отдел полиции в Красногорске», - заключил Каратаев.