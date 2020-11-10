РИАМО - 10 ноя. В новогоднюю ночь все рестораны и ночные клубы столицы будут закрыты согласно действующим ограничительным мерам, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Конечно же, Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, в более скромном формате, и большинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, точнее не большинство, а, наверное, все. Так как ограничения о работе с 23:00 до 6:00 утра распространяется на все заведения общественного питания», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что о данном решении все столичные бизнесмены были предупреждены заранее. ​

Ранее в столице из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели ряд новых ограничений, в том числе студентов вузов и колледжей переведут на дистанционку, столичные театры и кинотеары должны заполняться не более чем на 25%, приостановили свою работу детские лагеря дневного пребывания, а также детские развлекательные центры.

Кроме того, в общепитах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Столичные рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. В общепитах города запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00.

- В Подмосковье на Новый год не будет массовых мероприятий, в то же время пока рано говорить о введении ограничений из-за коронавируса на праздниках.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

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- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

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