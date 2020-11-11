РИАМО - 11 ноя. В Московской области волонтеры со среды могут ездить на общественном транспорте бесплатно, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Весной из-за непростой ситуации с Covid-19 волонтерам предоставляли право бесплатного проезда, но позже эта мера перестала действовать. Теперь власти Подмосковья решили вернуть это право добровольцам.

В связи с высоким темпом прироста случаев коронавируса в Московской области действует ряд ограничений: жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны без необходимости не покидать квартиры, часть работников компании региона вынуждены были перевести на удаленку.

Ранее в министерстве социального развития Московской области рассказали, что более 106 тысяч человек переведены на дистанционный режим работы.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал работодателей Подмосковья создавать все условия для безопасной работы беременных женщин в период пандемии.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Столичные рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. В общепитах города запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23:00 до 06:00.

- В Подмосковье на Новый год не будет массовых мероприятий, в то же время пока рано говорить о введении ограничений из-за коронавируса на праздниках.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- 12 тысяч коек для пациентов с Covid‑19 занято в Подмосковье. Порядка 200-220 человек находятся на ИВЛ.

- В Подмосковье результаты ПЦР‑исследований на Covid‑19 придут по СМС. После того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, пациент получает на телефон сообщение с результатом.

- Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от Covid‑19. По словам президента, привитые от коронавируса не заболевали.

- Более 26 млрд рублей направят на выплаты медикам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве. Многие массовые мероприятия в городе отменены из‑за распространения коронавируса.

- В Москве приостановили работу детских лагерей и развлекательных центров. Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября текущего года до 15 января 2021 года.

- Столичные театры и кинотеатры должны заполняться не более чем на 25% с 13 ноября.

- Студенты вузов и колледжей в Москве перейдут на дистанционку с 13 ноября. Рекомендуется сделать то же самое частным и федеральным учреждениям.

- Развлекательным заведениям в Москве запретят работать по ночам с 13 ноября. В Москве вводят дополнительные ограничения, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

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- В Роспотребнадзоре считают ситуацию с коронавирусом нестабильной. В России еще какое‑то время будет наблюдаться рост количества зараженных.

- Власти Москвы не планируют останавливать стройки из‑за коронавируса. Эпидситуацию на стройках продолжают контролировать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 20 977 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 685 больных. В Москве - 5 902.

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.