РИАМО - 10 ноя. Выездной прием предпринимателей в Рузском городском округе провел уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, который выслушал вопросы и жалобы местных бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного.

«Вопросы звучали разные. Например, ситуация с интернет-провайдером. Бизнесмен обеспечивает интернет-соединением удаленные села и деревни, арендуя опоры у «Мособлэнерго». Изначально договоренности о стоимости аренды были одни, затем цена заметно увеличилась. Обеспечение социально-ориентированной услуги становится невозможной для исполнения. Под угрозой оказаться без связи оказались несколько тысяч жителей Подмосковья», – сказал Головнев.

Он добавил, что для разрешения спорных ситуаций необходимо совместное участие властей региона и администраций муниципалитетов, ведь в период пандемии бизнесмены экономят время на разрешение проблем, а также на оперативное принятие всевозможных решений.

«В Рузе произошла смена руководителя общественной приемной. Сегодня приемную возглавляет опытный адвокат и общественный деятель Георгий Эциев. Каждый второй вторник месяца с ним можно встретиться в стенах местной администрации, в другие дни – предварительно созвонившись с Георгием Исаевичем», – отметил Головнев.

Эциев принимает предпринимателей в Рузском городском округе по адресу: город Руза, улица Солнцева, дом 11. Телефон для связи: +7 (926) 988-05-37.

На приеме также обсуждались жалобы связанные со сложностями, возникающими во время оформления земельного участка под объектом недвижимости в собственность, поднимался вопрос с незаконными действиями судебных приставов, которые списали со счета ранее уплаченные налоги. Прозвучали также просьбы об оказании содействия в покупке аппаратов КТ и МРТ для округа. Все темы были оговорены во время встречи.