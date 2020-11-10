РИАМО - 10 ноя. 50 тысяч жителей Подмосковья воспользовались сервисом «Легкий возврат», который с конца 2019 года помогает вернуть заказ на почте, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Услуга входит в категорию бесплатных и позволяет быстро вернуть товар в интернет-магазин, где производился заказ. Продавцы получают посылки в любом отделении Москвы и области.

«Покупателю необходимо связаться с интернет-магазином, в котором совершалась покупка, уточнить условия возврата и получить возвратный трек-номер. Важно, что платить при этом за отправление не надо. Максимальный вес отправления на возврат - 20 килограммов», – говорится в сообщении.

На начало 2020 года к сервису подключилось 50 интернет-магазинов, на текущий момент услуга доступна покупателям 650 таких магазинов.

«Больше всего времени наши клиенты потратят на примерку товаров. А вот время на оформление возврата сократилось, так как заполнять бланк в почтовом отделении не нужно. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки», - отметил директор филиала Москва АО «Почта России» Дмитрий Адушев.

Чаще всего возвращают обувь и одежду, которые не подошли по размеру, именно на эти товары приходится порядка половины оформленных возвратов. Товарам для машины, мототехники, а также тканям и текстилю отводится порядка 18% возвратов на каждую из категорий. В числе возвращаемого товара также значатся товары для дома, офиса и бытовые приборы.