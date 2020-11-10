РИАМО - 10 ноя. С начала 2020 года земельные инспекторы Подмосковья осмотрели порядка 700 тысяч гектаров земли на предмет нарушений земельного законодательства и использования земли, эта цифра на 52% больше, чем за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Территория Московской области составляет около 4,5 миллиона гектаров. Согласно данным Росреестра, в регионе насчитывается около 4 миллионов земельных участков. Ресурсы органов муниципального земельного контроля ограничены 220 земельными инспекторами на всю область. В 2018 году земельный контроль Подмосковья осмотрел 26,5 тысяч земельных участков, что составляет менее 1% земельных участков всей Московской области», - сказала глава Минмособлимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

Она добавила, что прошлогодняя цифровизация контрольно-надзорной деятельности помогла улучшить результат в 2019 году, который составил 30,5 тысяч участков. В текущем году результат надзора снова повысился и превысил отметку в 40 тысяч участков площадью в 700 гектаров.

В начале года министерством составляется план осмотров на год. С 2019 года процесс был автоматизирован. Теперь он формируется программой на основе риск-ориентированного подхода. К критериям осмотра относятся вид разрешенного использования, категория земель, наличие границ, вид и форма собственности, площадь и другие. Каждый критерий обладает своим весом, который может варьироваться от цели проверки или осмотра. При подсчете их суммы определяет риск обнаружения на участке того или иного нарушения. Подход исключает возможность проведения проверок одних и тех же участков.

Мероприятия муниципального земельного контроля осуществляются посредством мобильного приложения «Проверки Подмосковья» с 2019 года. В него включена геолокация специалиста, который провел осмотр, проверочный лист и фотофиксация нарушения. После ответа на вопросы листа, подтверждения их фотоматериалами и геолокацией система сама формирует печатные формы материалов контроля в Единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области.

«Использование мобильного приложения позволяет экономить время на проведение выездных мероприятий. Об этом свидетельствует статистика по осмотрам. Среднее количество осмотров на одного инспектора в 2020 году составило 179 земельных участков, в 2019 году - 132 земельных участка, тогда как в 2018 году, до автоматизации, данный показатель был вполовину ниже — 81 земельный участок», - отметила Адигамова.

Осмотры в 2020 году позволили выявить нарушения на 21,9 тысячи земель. Штрафы по ним превысили сумму в 258,2 миллиона рублей. Большая часть и них выписана за непроведение мер по борьбе с борщевиком.