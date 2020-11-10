РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 ноя. Проблемы жилищно-строительного кооператива «Аристово-Митино» обсудили в подмосковном Красногорске во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Встречу с жителями провели первый замглавы администрации муниципалитета Роман Комиссаров, замглавы Евгений Владимирский, начальник управления ЖКХ Юлия Мелешкевич.

«В ЖСК «Аристово-Митино» 29 домов, часть из которых находится в управлении ЖСК и часть – ЖКУ «Жилищный трест». К сожалению, как выяснилось после обращения граждан, застройщик не завершил в полном объеме сдачу домов в эксплуатацию. Соответственно, сейчас выявляется довольно большой объем технических проблем», – пояснил Комиссаров.

Он пояснил, что есть проблемы с ВЗУ, КНС, кроме того, по проекту квартиры должны быть газифицированы, это не выполнено.

«Очень много вопросов по всем инженерным коммуникациям и дорогам. Комплекс ввели в эксплуатацию в 2015 году. Застройщик оказался банкротом, и кому сейчас предъявлять претензии – этот клубок еще только предстоит распутать», – добавил Комиссаров.

Один из вопросов касается водозаборного узла. По словам Комиссарова, на него не найдены документы. При этом земля под ВЗУ находится в частной собственности.

«Сейчас будем разбираться. Сделаны запросы, постараемся найти какие-то документы и на их основании уже будем принимать решение, что делать дальше – принимать объект в муниципальную собственность как бесхозяйный или жители через суд докажут, что это их собственность, и сами решат, что делать», – отметил Комиссаров.

Кроме того, собственник земельного участка предлагает жителям выступить в качестве ресурсника.

При этом первый замглавы администрации округа подчеркнул, что в настоящее время дома обеспечены водоснабжением, канализованием и отоплением.

Планируется провести еще встречу с жителями, посвященную вопросам содержания дорог, тротуаров, детских площадок и уборке территории.