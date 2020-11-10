РИАМО - 10 ноя. Жилой дом, возведенный по программе реновации, ввели к эксплуатацию в Даниловском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Даниловский по адресу: 5-й Рощинский проезд, земельный участок 1, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом был построен по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего дворового пространства разместилась одноуровневая стоянка для машин.

Фасады девятиэтажного односекционного здания облицованы керамогранитными плитами. Фасадная система оснащена вентилируемым воздушным зазором, а на самом фасаде размещены корзины под кондиционеры. Первый этаж новостройки оформили витражным остеклением.

Площадь 70 квартир, которые разместили в доме, составляет порядка 4,23 тысячи квадратных метров, отделка мест общего пользования и самих квартир выполнена с использованием качественных материалов по единому стандарту.

Две квартиры в доме оборудованы для маломобильных граждан. В них установлена специальная сантехника, а ширина дверных проемов и коридоров увеличена.

Первый этаж предусмотрен под нежилые помещения. На нем разместились помещения дежурного, зона для почтовых ящиков, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря и другие. Грузоподъемность лифтов составляет 400 и 1 тысячу килограммов. Они оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

Дом оборудован пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, оповещением и управлением эвакуацией при пожаре.

Для передвижения маломобильных граждан по территории создана безбарьерная среда. Придомовое пространство благоустроено. На территории высадили деревья и кустарники, а на детских и спортивных площадках предусмотрели покрытие из резиновой крошки.

«На территории ЮАО в программу реновации включено 378 старых домов в 10 районах. В округе уже подобрана 41 стартовая площадка, продолжается работа подбору новых площадок. В стадии строительства находятся 20 домов, 9 - проектируются. Всего с момента старта программы реновации в Южном округе введено 3 дома. В районе Даниловский новые квартиры получат жители 31 жилого дома, для начала переселения подобрано 5 стартовых площадок», – отметил Загрутдинов.