РИАМО - 10 ноя. Сервис выдачи справок о наличии на участке в Подмосковье особо охраняемых территорий и охраняемых видов растений и животных полностью перевели в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить необходимые сведения можно на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/21145.

«Оцифровка позволила сократить срок предоставления сведений: если раньше ждать справку нужно было 30 дней, то теперь срок сократился до одного дня», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он добавил, что для получения услуги достаточно указать кадастровый номер земельного участка. Справка формируется автоматически и направляется в личный кабинет заявителя.

Полученная информация покажет, можно ли вести хозяйственную и другие виды деятельности, а также инженерно-экологические изыскания на определенном участке.

К особо охраняемым территориям относятся земельные участки, на которых располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. На таких участках нельзя вести деятельность, которая может причинить вред природе.