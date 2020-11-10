РИАМО - 10 ноя. Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров, глава государства подписал соответствующие указы, сообщает Газета.ru.

«Так, министром строительства и ЖКХ назначен Ирек Файзуллин, министром энергетики — Николай Шульгинов, министром транспорта — Виталий Савельев», — говорится в сообщении.

На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков, а министром природных ресурсов и экологии стал Александр Козлов.

Ранее Путин подписал указ о назначении экс-министра энергетики РФ Александра Новака вице-премьером России.​