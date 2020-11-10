РИАМО - 10 ноя. В столице на всей территории в пределах МКАД действует запрет на въезд грузовых автомобилей в жилые зоны без специальных разрешающих документов, эту меру поддерживают 73% москвичей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

63% горожан считают, что такое ограничение поможет улучшить экологию, а 61% отметили снижение уровня шума. В августе грузовой каркас ввели в Центральном, Западном и Северо-Западном округах.

«За 3 месяца доля грузовиков от общего потока там сократилась в 1,1-3 раза. В ЦАО их стало меньше в 3 раза, в Западном округе — в 1,85 раза, а в Северо-Западном — в 1,1 раза», — отмечается в материале.

Многие жители мегаполиса просят включить улицы, на которых живут, в программу по запрету на движение грузового транспорта.