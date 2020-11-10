РИАМО - 10 ноя. Подмосковный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» представит в онлайн-режиме проект «Аллеи любви», который объединит в себе сценическую интерпретацию рассказов Бунина и выставку, посвященную взаимоотношениям Чехова с писателем, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В музее-заповеднике очень хотели, чтобы премьера состоялась, ее очень долго ждали, поэтому и решили представить ее в онлайн», – говорится в сообщении

Открытие выставки состоится 14 ноября в 16:00 в Instagram-аккаунте музея. В это время будут представлены предметы из фондов музея, которые связаны с творчеством и общением писателей.

Премьера спектакля состоится часом позже – в 17:00 на YouTube-канале местного театра. Посмотреть «Аллеи любви, или Последний пароход» можно только 14 ноября, следующий показ для зрителей запланирован в «Театральном дворе» музея-заповедника только после снятия ограничений.

Грант президента России на осуществление театрально-музейного проекта «Аллеи любви» был присужден в марте 2020 года. Его обладателем стал директор театра «Чеховская студия» Сергей Фатьянов.

Сам спектакль по произведению Бунина будет представлен в знаменательный год – 150-летие писателя и 100-летие Крымского исхода.

Премьера «Чеховской студии» расскажет о любви, о судьбе и бессмертии настоящих чувств, которые покажут зрителю непредсказуемое переплетение судеб героев.

Творческие и технические «находки» помогут зрителям оказаться на корабле вместе с героями спектакля, где они почувствуют себя в «реке времени».

Эстетическое удовольствие будет обеспечено исторической подлинностью и соответствию эпохе в создании костюмов.

Выставка состоится по ссылке в 16:00 14 ноября.

Премьера спектакля доступна по ссылке в 17:00 того же дня.