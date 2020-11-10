РИАМО - 10 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не поддерживает идею объединить Подмосковье и Москву, в настоящее время между руководством двух субъектов налажено плотное взаимодействие.

«Мне кажется, любая тяжелая система рискует быть сложноуправляемой. Я думаю, что мы не должны допустить таких рисков. Сегодня команды (власти Москвы и Московской области – ред.) работают, взаимодействуют, федеральное правительство полностью в игре», - сказал Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, комментируя идею об объединении столицы и области.

Губернатор также прокомментировал образование Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

«Если говорить языком математики, то это (образование новой Москвы на части территории Подмосковья – ред.) был минус, а не плюс для Московской области, это очевидно. Но новая Москва развивается, главное, чтобы там жители были счастливы», - заключил Воробьев.

Первого июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Московской области.