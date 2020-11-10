РИАМО - 10 ноя. Следователи предъявили обвинение 26-летнему гражданину одного из соседних государств по делу об убийстве двух женщин и покушении на убийство ребенка в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

7 ноября поздно вечером преступник совершил убийство двух женщин, матери и дочери, 1953 и 1976 годов рождения соответственно, а также нанес ножевые ранения в область груди и шеи 6-летней девочке. Ребенку удалось выжить. Злоумышленник обыскал дом и забрал денежные средства.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить местонахождение мужчины. Он был задержан рано утром 10 ноября на территории строящегося домовладения в одной из деревень Дмитровского городского округа», — отмечается в материале.

В укрытии обвиняемого обнаружили и изъяли кроссовки со следами, похожими на кровь, также следователи и криминалисты нашли место, в котором он сжег одежду, находившуюся на нем в момент преступления.

На допросе мужчина рассказал, что совершил убийство из-за долга в размере 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту. Он признался и раскаялся в содеянном.

В ходе расследования криминалисты провели несколько осмотров, изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. В ходе осмотра жилища обвиняемого следователями изъяты предметы одежды для последующего проведения экспертиз в целях выделения ДНК-профиля. Назначено проведение трех судебно-медицинских, молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз. Осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.