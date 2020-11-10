РИАМО - 10 ноя. Одинцовский городской округ входит в тройку лидеров по количеству отходов, вывезенных в рамках региональной акции «Мегабак», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
На первом и втором местах идут Сергиев Посад и Королев, собравшие по 600 кубических метров крупногабаритного мусора. Заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Коротаев отметил, что на третьем месте находится Одинцовский округ.
Всего в Московской области регоператоры в рамках акции вывезли свыше 2 тысяч кубометров отходов.
По мере наполнения контейнеров отходы с площадок «Мегабак» вывозят и отправляют на перерабатывающие предприятия. На точках сбора КГО работают волонтеры. Они объясняют жителям правила раздельного сбора мусора. Адреса и режим работы площадок размещены на интерактивной карте на сайте мегабак.рф.
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